Жителей европейской части России предупредили о первых заморозках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Первые заморозки придут предстоящей ночью на территорию европейской части РФ, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В восточной части европейской территории России, в Приволжском федеральном округе и на Урале наступает период, когда будут возникать первые заморозки", – приводит РИА Новости его слова.

Синоптик уточнил, что до -2 градусов прогнозируется в Башкортостане, Челябинской и Свердловской областях. Температура до -1 градуса может установиться ночью в Костромской и Архангельской областях, добавил он.

Вильфанд обратил внимание, что минусовые температуры обычно фиксируются в этих регионах осенью, однако в этом году заморозки пришли раньше.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в Москве наступила ранняя осень.

В свою очередь, Вильфанд объяснил, что температура воздуха в столице постепенно понижается, воздушные массы перемещаются с северо-запада, поэтому на некоторое время можно забыть о 20-градусных температурах. По сравнению с предыдущей неделей похолодало на 12 градусов, уточнил он.



Дожди, грозы и усиление ветра ожидаются в столице вечером 23 августа