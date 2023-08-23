Врач рассказал о неожиданной пользе орехов для людей старше 60 лет

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Орехи укрепляют нервную систему, улучшают работу сердца, состояние кожи, волос и ногтей, а также помогают людям старше 60 лет отказаться от сладкого. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

В орехах содержится большое количество магния и витаминов группы B. "Это те элементы, которые максимально необходимы людям старше 60 лет. Потому что у них часто есть проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами. Магний и витамины группы B укрепляют нервную систему, а также облегчают и улучшают работу сердца", – отметил Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В орехах также есть хром, который очень хорошо снижает тягу к сладкому у пожилых людей с избытком веса и нарушением углеводного обмена.

Кроме того, орехи содержат много кремния и витамина E. Благодаря этому их употребление способствует улучшению внешнего вида. "Витамин E и кремний положительно влияют на здоровье кожи, волос и ногтей. К тому же, если у людей старше 60 лет есть какие-нибудь плохо заживающие ранки, орехи как раз помогают это несколько сгладить", – добавил врач.

По его словам, пользу пожилым людям могут принести любые орехи, но для разнообразия их лучше чередовать.

Ранее россиян предупредили о вреде жареных на масле орехов. Отмечается, что такой продукт может поддерживать в организме воспалительные процессы. Во избежание негативного воздействия рекомендуется включать в рацион орехи, которые были просто подсушены.

