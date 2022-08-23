Работающим на вредных производствах россиянам будут выдавать молоко

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С 1 сентября россияне, работающие на вредных для здоровья производствах, начнут бесплатно получать молоко. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Отмечается, что соответствующая норма действовала в СССР, а затем в современной России. Ее упразднили в 2020 году. С 1 сентября вступит в силу приказ министерства труда и соцзащиты РФ, уточняющий перечень вредных факторов, при которых работникам положено молоко. В него попала работа с радиоактивными веществами и различной химией, например йодом, и микроорганизмами.

Так, согласно новому документу, каждому подпадающему под его действие работнику положено по 0,5 литра молока за смену, длительность которой составляет не менее половины рабочего дня. При этом его можно заменить другим кисломолочным продуктом, в том числе ряженкой, кефиром или йогуртом. Тем не менее молоко работнику полагаться не будет, если он уже получает лечебно-профилактическое питание.

С 1 сентября вступает в силу еще один приказ Минтруда. Он предполагает особое питание для некоторых работников. Речь о газосварщиках, бондарях, работающих с бочками из-под ядовитых веществ, лаборантах химического анализа, прядильщиках, малярах и некоторых других. Диета для них различается в зависимости от факторов риска и включает витаминные добавки.

Ранее стало известно, что Минтруд до 2030 года намерен разработать стратегию по обеспечению гендерного равенства в РФ. Цель документа – помощь женщинам в реализации принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости, политической активности и возможностей самореализации россиянок.

