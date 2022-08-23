Эксперт рассказала, как быстро и безопасно снизить уровень холестерина

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Коррекция рациона питания и физическая активность помогут снизить уровень холестерина, заявила эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.

"Здесь оказывает влияние и наше питание, и физическая активность, и образ жизни в целом. Поэтому, конечно же, внеся коррективы во все эти вышеперечисленные факторы, можно привести в норму уровень своего холестерина", – сообщила она Пятому каналу.

По словам эксперта, рацион необходимо наполнить продуктами с клетчаткой – свежими фруктами и овощами, зеленью, семенами, крупами, орехами.

Кроме того, необходимо регулярно употреблять в пищу растительные масла, а также комбинировать их между собой.

"Подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное и другие виды масел. В идеале в рационе человека ежедневно должно быть два-три вида масла. Их можно чередовать либо комбинировать между собой", – отметила Филиппова.

Специалист также рекомендовала употреблять жирные сорта рыбы, морепродуктов и свести к минимуму жирную молочную продукцию, жирные сорта мяса, блюда с большим количеством масла и жирную жареную пищу.

Диетолог призвал обращаться к врачу при первом случае получения повышенного уровня холестерина.

"Ведь только врач на приеме сможет собрать полную информацию о самочувствии, о состоянии здоровья, о наследственности, о других моментах, сопоставить общее представление о данном конкретном человеке и решить, необходим ли здесь уже дополнительный прием лекарственных препаратов либо можно использовать те методы, которые я перечислила", – подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе яблок для снижения уровня холестерина. Она отмечала, что в этом фрукте есть растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды.

Кроме того, по словам эксперта, яблоки также содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, железо, йод. При этом сообщалось, что витамины содержатся под кожурой, однако оболочку магазинных яблок следует убирать.

