Эксперт рассказала, как быстро и безопасно снизить уровень холестерина

Фото: depositphotos/photodesign
Коррекция рациона питания и физическая активность помогут снизить уровень холестерина, заявила эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова.
"Здесь оказывает влияние и наше питание, и физическая активность, и образ жизни в целом. Поэтому, конечно же, внеся коррективы во все эти вышеперечисленные факторы, можно привести в норму уровень своего холестерина", – сообщила она Пятому каналу.
По словам эксперта, рацион необходимо наполнить продуктами с клетчаткой – свежими фруктами и овощами, зеленью, семенами, крупами, орехами.
Кроме того, необходимо регулярно употреблять в пищу растительные масла, а также комбинировать их между собой.
"Подсолнечное, оливковое, льняное, кунжутное и другие виды масел. В идеале в рационе человека ежедневно должно быть два-три вида масла. Их можно чередовать либо комбинировать между собой", – отметила Филиппова.
Специалист также рекомендовала употреблять жирные сорта рыбы, морепродуктов и свести к минимуму жирную молочную продукцию, жирные сорта мяса, блюда с большим количеством масла и жирную жареную пищу.
Диетолог призвал обращаться к врачу при первом случае получения повышенного уровня холестерина.
"Ведь только врач на приеме сможет собрать полную информацию о самочувствии, о состоянии здоровья, о наследственности, о других моментах, сопоставить общее представление о данном конкретном человеке и решить, необходим ли здесь уже дополнительный прием лекарственных препаратов либо можно использовать те методы, которые я перечислила", – подчеркнула она.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе яблок для снижения уровня холестерина. Она отмечала, что в этом фрукте есть растворимая клетчатка, которая хорошо выводит соли тяжелых металлов и радионуклиды.
Кроме того, по словам эксперта, яблоки также содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, железо, йод. При этом сообщалось, что витамины содержатся под кожурой, однако оболочку магазинных яблок следует убирать.
"Доктор 24": мифы о холестерине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: