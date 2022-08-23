Без осадков и до 32 градусов тепла ожидается в столичном регионе во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 23 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 29...31 градус, по области – 27...32 градуса. Ветер юго-восточный 4–9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице днем температура на 7–8 градусов выше нормы, ночью – до 19 градусов, выраженный дефицит кислорода в приземном воздухе. Ультрафиолетовый индекс высокий.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам долгий бархатный сезон в осенний период. По словам научного руководителя организации Романа Вильфанда, это связано с тем, что в морях и заливах вода очень хорошо прогрелась. Таким образом, водная среда станет в сентябре отдавать в атмосферу накопленное тепло.

