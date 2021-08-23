Эксперт назвала признаки некачественной воды из-под крана

Фото: depositphotos/lightwavemedia

Признаками некачественной воды из-под крана является запах хлорки или испорченных продуктов после ее очистки, а также серые или черные пятна, которые остаются на посуде после ее мытья. Об этом рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.

По ее словам, это свидетельствует о наличии в воде сероводорода.

Кулешова отметила, что также в воде из-под крана может быть достаточно солей жесткости (соли магния и кальция), из-за которых образуется большое количество накипи.

"Если пить такую воду, соли накапливаются в организме и негативно влияют на работу сосудов, почек и суставов", – пояснила эксперт.

При этом Кулешова подчеркнула, что данные Роспотребнадзора свидетельствуют о том, что в России свыше 85% источников водоснабжения соответствуют санитарным нормам.

Эксперт посоветовала гражданам провести химический анализ воды из-под крана и приобрести фильтр.

Ранее Кулешова рассказала об опасности для здоровья воды в бутылках. Эксперт пояснила, что бутилированная вода часто содержит в себе токсичные элементы и нитраты. Кроме того, в процессе очистки такую воду нередко лишают ряда полезных солей и микроэлементов.

Кулешова порекомендовала пить домашнюю воду, полученную с помощью фильтров. Такая жидкость будет свежей, а также полноценной с точки зрения физиологии.