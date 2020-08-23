Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка С-400

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме "Армия-2020" .
Он уточнил, что контракт уже подписан, и сейчас обсуждается финансовая модель исполнения этого контракта, передает РИА Новости.
В свою очередь, директор ФСВТС россии Дмитрий Шугаев заявил, что РФ и Турция находятся в продвинутой фазе обсуждения по поставке второго полка С-400, но соглашение пока не подписано.
Он отметил, что сейчас досогласовываются некоторые детали и ожидается решение турецких партнеров, чтобы подписать еще один опцион.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму в 2,5 миллиарда долларов. Поставки зенитных ракетных систем начались в июле 2019 года. США потребовали отказаться от сделки и приобрести их комплексы Patriot.
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вопрос с поставками решен окончательно, несмотря на угрозы с американской стороны. Власти Турции сочли нарушением прав требование США отказаться от российского оружия. По словам Эрдогана, нельзя полностью перейти на американские системы ПВО Patriot. Он добавил, что Турция может купить их, но без отказа от С-400.
В прошлом году Россия выполнила первый контракт на поставку Турции четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов. В июне стороны достигли согласия по поставке второго комплекта систем ПВО.
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