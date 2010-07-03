Теплая погода без осадков ожидается в столице в пятницу

В пятницу, 23 августа, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".
"Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обуславливаться восточной периферией гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается", – говорится в сообщении.
В городе максимальная температура воздуха составит плюс 21–23, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов тепла. Ветер подует северный со скоростью 2–7 метров в секунду.
Теплая погода ожидает москвичей в эти выходные. Днем в субботу, 24 августа, при довольно плотном северном ветре воздух прогреется до +21...+23. В воскресенье будет теплее. Столбики термометров покажут +24...+25, что на 3–4 градуса выше климатической нормы, но не исключены небольшие дожди.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в начале сентября. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, начало осени будет теплым. По крайней мере, так показывают предварительные расчеты.
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