Теплая погода без осадков ожидается в столице в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 23 августа, в столице и Московской области ожидаются переменная облачность и до 23 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

"Предстоящим днем погода в столичном регионе будет обуславливаться восточной периферией гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается", – говорится в сообщении.

В городе максимальная температура воздуха составит плюс 21–23, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов тепла. Ветер подует северный со скоростью 2–7 метров в секунду.

Теплая погода ожидает москвичей в эти выходные. Днем в субботу, 24 августа, при довольно плотном северном ветре воздух прогреется до +21...+23. В воскресенье будет теплее. Столбики термометров покажут +24...+25, что на 3–4 градуса выше климатической нормы, но не исключены небольшие дожди.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в начале сентября. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, начало осени будет теплым. По крайней мере, так показывают предварительные расчеты.