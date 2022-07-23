Роспотребнадзор заявил, что в России нет новых подтвержденных случаев оспы обезьян

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В России отсутствуют новые подтвержденные случаи заражения оспой обезьян, заявили в Роспотребнадзоре.

"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора. На сегодняшний день новых подтвержденных случаев оспы обезьян в России нет", – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекала в легкой форме, угроз для жизни человека не было.