В России госпитализировали 1 200 человек с коронавирусом

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В России за последние сутки госпитализировали 1 200 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

По сравнению с предыдущими сутками увеличение числа госпитализаций составило 2,8%. Рост по этому показателю отмечен в 39 субъектах РФ, в 39 регионах ситуация улучшилась.

За последнние 24 часа в России выздоровели 4 803 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего COVID-19 переболели 17 933 862 человека.

Оперштаб подтвердил 6 953 новых случая заражения коронавирусом. За сутки скончались 38 пациентов с установленной пневмонией и положительным тестом на COVID-19.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил о приближении новой волны коронавируса в РФ. При этом эксперт подчеркнул, что летальность вируса уменьшается.