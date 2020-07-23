В Госдуме поддержали инициативу, разрешающую покупать одежду школьникам на соцпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в ходе беседы с Москвой 24 поддержал изменения в госпрограмме "Социальная поддержка граждан", которые позволят приобретать одежду и товары школьникам на соцпомощь.

"Любая помощь нашим гражданам должна приветствоваться. Если Минтруд это делает, то я их полностью поддерживаю", – заявил Мельник.

По его мнению, поддержка должна быть адресной. Это позволит в большей степени помочь тем, кто в этом действительно нуждается.

"Я считаю, что поддержка должна быть адресная. Именно тем категориям граждан, кому это необходимо, и за счет этого увеличить выделяемые по программе социальной помощи средства", – считает депутат.

Ранее в Минтруде предложили расширить перечень товаров и услуг, которые граждане смогут приобрести на деньги от государственной социальной помощи. В список предлагают внести одежду, обувь, товары и услуги для дошкольного и школьного образования, говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что на сегодняшний день в перечень входят товары первой необходимости, лекарства, услуги по лечению, профилактические медосмотры, стимулирование ведения ЗОЖ, дошкольного образования.