В Госдуме поддержали инициативу, разрешающую покупать одежду школьникам на соцпомощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в ходе беседы с Москвой 24 поддержал изменения в госпрограмме "Социальная поддержка граждан", которые позволят приобретать одежду и товары школьникам на соцпомощь.
"Любая помощь нашим гражданам должна приветствоваться. Если Минтруд это делает, то я их полностью поддерживаю", – заявил Мельник.
По его мнению, поддержка должна быть адресной. Это позволит в большей степени помочь тем, кто в этом действительно нуждается.
"Я считаю, что поддержка должна быть адресная. Именно тем категориям граждан, кому это необходимо, и за счет этого увеличить выделяемые по программе социальной помощи средства", – считает депутат.
Ранее в Минтруде предложили расширить перечень товаров и услуг, которые граждане смогут приобрести на деньги от государственной социальной помощи. В список предлагают внести одежду, обувь, товары и услуги для дошкольного и школьного образования, говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что на сегодняшний день в перечень входят товары первой необходимости, лекарства, услуги по лечению, профилактические медосмотры, стимулирование ведения ЗОЖ, дошкольного образования.
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