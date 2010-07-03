Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актриса Инна Чурикова до сих пор остается в тяжелом состоянии, сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Она лежит в отделении острых эндотоксикозов.

Врачи уточняют, что температура у актрисы держится нормальная: вечером было 36,7 градуса, а утром – 36,6, передает РИА Новости.

Артистка упала во время спектакля в московском театре "Русская песня" и была госпитализирована.

19 июля стало известно, что Чурикову перевели из реанимации в палату в отделение лечения острых эндотоксикозов. Состояние актрисы врачи оценили как средней тяжести.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что артистка отделалась ушибами, переломов и трещин костей у нее нет.

Инна Чурикова родилась в 1943 году в Башкирии. После войны семья переехала в Москву, где Чурикова закончила Щепкинское училище и стала работать в Московском ТЮЗе. Снималась в кинокартинах "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман", "Начало", "Васса". Актриса также исполняла роли в лентах у Петра Тодоровского, Михаила Швейцера, Андрея Кончаловского, Владимира Меньшова, Никиты Михалкова, Марка Захарова.

С 1975 года – на сцене столичного "Ленкома". Играла в лучших постановках театра: "Тиле", "Гамлете", "Иванове", "Чайке" и "Женитьбе".

