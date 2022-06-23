Юрист рассказал о размере индексации пенсий в ближайшие три года

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Размер индексации пенсий в 2023–2025 годах в совокупности составит 10%, сообщает газета "Известия".

Юрист Юрий Капштык отметил, что размер пенсий в будущем будет корректироваться в зависимости от покупательской способности населения.

Он уточнил, что проект бюджета ПФР был разработан с учетом средней численности населения и среднегодового прогноза по уменьшению количества пенсионеров в РФ. По словам эксперта, до 5 триллионов рублей составит увеличение федерального трансферта в бюджет фонда для рациональной суммы надбавок.

Кроме того, при расчете пенсий учитывается и тот факт, что в настоящее время многие пенсионеры продолжают работать.

Ранее Минтруд РФ разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года.

Из них следует, что с 1 января 2023 года пенсии будут проиндексированы на 6,8%, среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля. В свою очередь, с начала 2024 года выплаты проиндексируют еще на 6,1%, и среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей.

Кроме того, в документе предлагается с 1 февраля 2025 года провести индексацию еще на 4% и с 1 апреля 2025 года – на 3,6%. Тогда среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей.

