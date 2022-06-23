Милонов заявил, что блогер Рынска правильно получила "по щам" от таксиста в Латвии

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Блогер Божена Рынска правильно получила пощечину от таксиста, которого не устроила ее позиция по спецоперации на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее сообщалось, что таксист подвозил Рынску в Латвии. В это время между ними завязался разговор о спецоперации, в ходе которого водитель положительно оценил действия Москвы по защите Донбасса. В ответ блогер схватила таксиста за рубашку и сказала, что не хочет слушать такие речи. На это таксист дал женщине пощечину.
Милонов напомнил, что Рынска обращает на себя внимание, попадая в скандалы.
"В данном случае она правильно получила "по щам". В Россию этой крысе больше вообще лучше не приезжать никогда", – приводит слова Милонова РЕН ТВ.
Депутат предложил лишить Рынску российского имущества и передать его жителям Мариуполя, которые пострадали от украинских националистов.
Ранее Милонов предложил давать всем участникам специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР бесплатные туристические путевки. По мнению парламентария, следует предоставлять всем участникам и их родным бесплатные турпутевки на российские курорты или на курорты дружественных и союзных государств. По словам Милонова, в спецоперации на сегодняшний день принимают участие ВС РФ, волонтеры, представители СМИ, госслужащие.
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