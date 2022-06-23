Милонов заявил, что блогер Рынска правильно получила "по щам" от таксиста в Латвии

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Блогер Божена Рынска правильно получила пощечину от таксиста, которого не устроила ее позиция по спецоперации на Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее сообщалось, что таксист подвозил Рынску в Латвии. В это время между ними завязался разговор о спецоперации, в ходе которого водитель положительно оценил действия Москвы по защите Донбасса. В ответ блогер схватила таксиста за рубашку и сказала, что не хочет слушать такие речи. На это таксист дал женщине пощечину.

Милонов напомнил, что Рынска обращает на себя внимание, попадая в скандалы.

"В данном случае она правильно получила "по щам". В Россию этой крысе больше вообще лучше не приезжать никогда", – приводит слова Милонова РЕН ТВ.

Депутат предложил лишить Рынску российского имущества и передать его жителям Мариуполя, которые пострадали от украинских националистов.

Ранее Милонов предложил давать всем участникам специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР бесплатные туристические путевки. По мнению парламентария, следует предоставлять всем участникам и их родным бесплатные турпутевки на российские курорты или на курорты дружественных и союзных государств. По словам Милонова, в спецоперации на сегодняшний день принимают участие ВС РФ, волонтеры, представители СМИ, госслужащие.

