В РФ за сутки госпитализировали 1 202 человека с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин



1 202 человека госпитализировали в России с COVID-19 за сутки, это на 6,2% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 регионах РФ, снижение – в 40. В 11 субъектах ситуация осталась без изменений.

За сутки в России заразились COVID-19 3 166 человек. За 24 часа скончались 68 граждан. 3 517 россиян выздоровели.

Ранее биолог предрекла РФ рост тяжести госпитализаций из-за новых штаммов "Омикрона". По словам эксперта, новые мутации этого штамма могут быть распространены уже через месяц. При этом, она уточнила, что некоторые из симптомов инфекции будут выражены ярче.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в свою очередь, рассказал, что вариант коронавируса "Омикрон" ВА.5 обладает более высокой заразностью и может приводить к осложнениям. По словам врача, в первую очередь новая мутация представляет опасность для непривитых пожилых граждан старше 60–65 лет, а также невакцинированных людей с ожирением и хроническими заболеваниями.

