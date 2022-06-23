Врач рассказала о неочевидных признаках инфаркта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инфаркт может маскироваться под зубную боль и боль в животе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Обычно характерным симптомом инфаркта является чувство тяжести и сдавливания за грудиной посередине. Но в некоторых случаях он способен "надевать маски других заболеваний", говорит эксперт. Таким образом, угрожающее состояние можно спутать с другими, менее серьезными, отмечает Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Зубная боль может быть признаком инфаркта. Может болеть зуб в нижней челюсти слева, как правило, но может и справа. Это интенсивная боль без видимых причин. То есть если болит зуб, а врач не находит больного зуба, надо срочно сделать ЭКГ.

Об инфаркте может сигнализировать и сильная боль в животе, продолжает специалист.

"Могут быть сильные боли в животе, то ли желудок, то ли что-то еще, такой абдоминальный синдром. Это все очень затрудняет диагностику инфаркта", – объясняет эксперт.

При любых странных проявлениях Чернышова советует немедленно обращаться к врачу, чтобы не потерять драгоценного времени и быстро распознать заболевание.

Ранее россиянам рассказали, какие недуги повышают риск инфаркта. В частности, речь идет о COVID-19 и гриппе. Дело в том, что последний оказывает значительное влияние на кровообращение. Что касается коронавируса, то при заболевании им риск инфаркта увеличивается в 8 раз. Кроме того, кардиологическую патологию способны спровоцировать аденовирусная, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции.