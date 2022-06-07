Терапевт рассказала о болезнях, повышающих риск инфаркта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Грипп, COVID-19, аденовирусная, риновирусная и респираторно-синцитиальная инфекции повышают риск инфаркта. Об этом Ura.ru сообщила врач-пульмонолог, терапевт, эксперт проекта "Коронавирус Контроль" Светлана Божко.
Провоцирующим инфаркт заболеванием является грипп, ввиду того что его заражению подвержены люди достаточно часто, кроме того, он сильно влияет на кровообращение, отмечает эксперт. По словам Божко, при переносе коронавируса вероятность получить инфаркт повышается в 8 раз.
"Причиной кардиологической патологии также могут быть бактерии: пневмококки, гемофильная палочка", – уточнила медик.
Божко рассказала, что тяжесть вируса и его вид не всегда связаны с риском осложнений. Так, фиксируются случаи, когда после несерьезной аденовирусной инфекции были сердечные приступы, а после COVID-19 или гриппа осложнений никаких не отмечалось.
Эксперт объяснила, что каждая инфекция не ограничивается только насморком или больным горлом. Само заболевание и реакции иммунитета, которые появляются в ответ на вирус, касаются всего организма.
По словам терапевта, большой риск получить инфаркт появляется после инфекций ввиду того, что воспаляются стенки сосудов, которые доставляют кровь к сердцу. Кроме того, вирус распространяет свое действие и на сердечную мышцу и клапаны органа. У человека происходит в том числе изменение кровотока в малом круге кровообращения из-за одышки и дыхательной недостаточности.
Ранее сообщалось, что здоровое питание может существенно снизить риски развития инфаркта миокарда, инсульта и сахарного диабета. Важно и достаточное количество овощей и фруктов в рационе человека. Помимо этого, следует обращать внимание на количество соли. Так, по словам эксперта, люди переедают соль на 222% и сахар – на 122% от рекомендуемых ВОЗ порций.
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