Москвичам рассказали о погоде в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе в среду, 23 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в Москве и Подмосковье прогреется до 35–37 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30 %", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, температура воздуха превышает на 8–10 градусов привычные показатели, содержание кислорода в воздухе ниже нормального на 17 единиц.
"В условиях термического дискомфорта и погодной гипоксии часто обостряются хронические болезни и ухудшается самочувствие у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, ослабленных после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний", – сказано в сообщении.
Ранее из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности до 12:00 четверга, 24 июня.
Москвичи показали, до какой температуры поднялись столбики термометров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: