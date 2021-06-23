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Москва 24

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Общество

06:18

Москвичам рассказали о погоде в среду

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в среду, 23 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в Москве и Подмосковье прогреется до 35–37 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30 %", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, температура воздуха превышает на 8–10 градусов привычные показатели, содержание кислорода в воздухе ниже нормального на 17 единиц.

"В условиях термического дискомфорта и погодной гипоксии часто обостряются хронические болезни и ухудшается самочувствие у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, ослабленных после перенесенных в недавнем прошлом острых заболеваний", – сказано в сообщении.

Ранее из-за высокой температуры воздуха в Москве и Подмосковье Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности до 12:00 четверга, 24 июня.

Москвичи показали, до какой температуры поднялись столбики термометров

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