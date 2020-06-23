Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе "Миллион призов"

23 июня, 21:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Жителей Москвы призвали принять участие в программе под названием "Миллион призов". Видео, в которых предприниматели обращаются к жителям столицы, появились в соцсетях.
По указанной программе москвичи смогут получить сертификаты, бонусы и скидки, которые можно будет использовать в крупных торговых сетях, ресторанах и кафе, а также обменять на городские поощрения. Всего в рамках данной программы подготовили 2 миллиона сертификатов номиналом от одной до четырех тысяч баллов.
Так, один балл приравнивается к одному рублю. Известно, что такие сертификаты предоставят с 25 июня по 1 июля, когда пройдут дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
В ходе офлайн-голосования гражданин получит сертификат с уникальным номером, который необходимо отправить СМС-сообщением на номер 7377. Тем, кто проголосует онлайн, 24 июня отправят сообщение с уникальным номером.
Стать участником программы смогут проголосовавшие на избирательных участках (или на дому), а также участники онлайн-голосования. В ней принимают участие 80 организаций, предоставляющих скидки в магазинах, ресторанах, и 13 некоммерческих организаций.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.
С 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.
Для участия в голосовании в удаленном формате требовалась подать заявку. Оставить голос смогут лица старше 18 лет с постоянной пропиской в столице.
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