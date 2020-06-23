С четверга 114 центров "Мои документы" будут принимать жителей в обычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

114 центров "Мои документы" будут работать в обычном режиме с 25 июня. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что еще 9 центров вернутся к нормальной работе 24 и 25 июня. Предварительная запись необходима будет только для тех госуслуг, которые требовали предзаписи и до режима самоизоляции.

Ракова отметила, что причиной открытия центров "Мои документы" является высокий спрос на госуслуги. Она подчеркнула, что в связи с этим в некоторых центрах возникли большие очереди.

"Постараемся открыть больше окон приема и осуществлять быстрое обслуживание, при этом сохраняя безопасность пребывания жителей на территории центров", – отметила Ракова.

Сообщается, что в центрах "Мои документы" соблюдаются правила санитарной безопасности. И посетители, и сотрудники должны иметь при себе средства индивидуальной защиты. На входах в центры организован температурный контроль.

Ранее были названы самые популярные госуслуги среди россиян. Сообщается, что чаще всего граждане РФ заходили на сервис подачи заявления на получение единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Всего с начала мая россияне оформили более 13,1 миллиона заявок на получение такой выплаты. 11,3 миллиона запросов поступило в мае и 1,8 миллиона – в начале июня.