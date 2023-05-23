Кабмин поддержал проект об увеличении штрафов за передачу телефонов в тюрьмы

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Правительство РФ одобрило инициативу об усилении административной ответственности за передачу средств мобильной связи в места лишения свободы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Согласно проекту, в действующей редакции статьи 19.12 КоАП "Передача запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях УИС или ИВС" появится новая специальная часть.

Так, для нарушителей, которых впервые поймают при передаче телефона и комплектующих в тюрьмы, предлагается ввести штраф от 25 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение ответственность будет уже уголовной: от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет.

"Рассчитываю, что в самое ближайшее время пакет этих давно назревших инициатив внесем наконец на рассмотрение Госдумы", – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что на сегодняшний день максимальное наказание за передачу телефонов в места лишения свободы составляет 5 тысяч рублей.

В январе этого года российское правительство написало положительный отзыв на инициативу, согласно которой будет предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет за повторную передачу средств мобильной связи в тюрьмы.

По словам Александра Хинштейна, гаджет в колонии может стать причиной новых преступлений, а также давления на свидетелей.