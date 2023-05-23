ГД повысила до четырех лет возраст детей, которые находятся с отбывающей наказание матерью

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, увеличивающий возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в местах лишения свободы, с трех до четырех лет. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что законом предлагают увеличить возраст детей, которые находятся в доме ребенка исправительного учреждения или в следственном изоляторе УИС. Изменения вносятся в Уголовно-исполнительный кодекс РФ и закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

"Доведение возраста ребенка до четырех лет при таком решении его судьбы будет способствовать сохранению родственных связей отбывающих наказание в виде лишения свободы осужденных женщин, а также женщин, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы совместно с детьми", – отмечается в пояснительной записке.

Известно, что документ также изменяет то, как будут сниматься взыскания с осужденного. Теперь его перестанут признавать злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания, он не подвергнулся новому. Это будут учитывать при смягчении неотбытой части наказания.

Кроме того, документом предусматривается повышение с учетом инфляции денежной суммы, которую разрешено иметь осужденным.

Ранее Владимир Путин подписал указ, расширяющий перечень подлежащих обязательной геномной регистрации. Согласно новым правилам, обязательному сбору ДНК подлежат все осужденные, а также подозреваемые и обвиняемые в преступлениях и лица, подвергнутые административному аресту.

До этого закон одобрили думские депутаты. Известно, что инициативу внесли в Госдуму еще 3 ноября 2020 года.