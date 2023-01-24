Госдума во II чтении одобрила проект о сборе геномной информации всех подозреваемых

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Думские депутаты приняли во II чтении инициативу кабмина, согласно которой в РФ в обязательном порядке будут собираться геномные данные всех подозреваемых. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Согласно проекту, собирать ДНК будут у всех осужденных, подозреваемых, а также при административном аресте. Инициативу внесли в ГД еще 3 ноября 2020 года.

Кроме того, парламентарий от КПРФ Алексей Куринный предлагал сократить круг людей, у которых будут собирать ДНК, до подозреваемых и обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. Однако его поправки отклонили.

Ранее сообщалось, что сенаторы Совфеда одобрили проект об информационной системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрии, запрещающий принудительный сбор подобных данных.

Инициативой также запрещается дискриминация жителей, отказавшихся от сдачи таких данных.

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