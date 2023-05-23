В РФ введут уголовное наказание за нарушение требований к антитеррористической защите

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Думские депутаты одобрили в первом чтении инициативу, согласно которой в РФ введется уголовная ответственность за нарушение требований к антитеррористической защите объектов и территорий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Инициативу предложили к рассмотрению глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Проект предлагает пополнить Уголовный кодекс новой статьей, по которой может грозить штраф от 1 миллиона рублей и лишение свободы сроком до трех лет. Это при условии, если было допущено нарушение требований к антитеррористической защите, которое стало причиной причинения тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба.

При этом, если подобное нарушение привело к смерти человека, наказание составит до пяти лет лишения свободы, в случае смерти двух и более лиц – до семи лет тюрьмы.

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского городского округа прорвалась украинская диверсионно-разведывательная группа. К ликвидации противника привлекли военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

На следующий день в Минобороны РФ рассказали, что российские бойцы ликвидировали свыше 70 украинских диверсантов. Вместе с этим военные уничтожили четыре бронемашины и пять пикапов.