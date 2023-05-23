16:43Общество
ГД поддержала запрет уволенным по утрате доверия работать на госслужбе в течение пяти лет
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Госдума одобрила в первом чтении проекты о запрете уволенным по утрате доверия гражданам работать на государственной службе в течение пяти лет.
Изменения предлагается внести в федеральный закон "О противодействии коррупции", а также в Трудовой кодекс РФ. Речь идет о тех, кто был уволен в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
Они в течение пяти лет не смогут занимать должности государственной и муниципальной службы, в Банке России, посты финансового уполномоченного и руководителя службы обеспечения его деятельности. Кроме того, им запретят работать в госкорпорациях, публично-правовых компаниях, фонде пенсионного и социального страхования и федеральном фонде ОМС.
Однако уточняется, что действие нового закона не будет распространяться на тех, кто подвергся взысканию до дня вступления документа в силу.
Авторы инициативы обратили внимание, что на сегодняшний день закон не обязывает работников указанных организаций соблюдать антикоррупционные стандарты.
Ранее Минтруд РФ разработал поправки, направленные на усиление контроля за достоверностью сведений о доходах чиновников.
Проект закона предлагает значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих. Доступ к ним смогут получить сотрудники администрации президента, аппарата Белого дома, Банка России, региональных правительств и другие ведомства.
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