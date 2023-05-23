Умер председатель заксобрания Омской области Владимир Варнавский

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На 77-м году жизни скончался председатель законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский. Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона", – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Врио главы региона выразил соболезнования родным и близким Варнавского.

Владимир Варнавский был награжден Орденом Почета, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Орденом Александра Невского, почетной грамотой и благодарностью президента РФ и другими наградами.

Ранее сообщалось, что замминистра науки и высшего образования России Петр Кучеренко скончался на 47-м году жизни.

Уточнялось, что Кучеренко почувствовал себя плохо на борту самолета, на котором российская делегация возвращалась из рабочей поездки на Кубу.

Церемония прощания с Петром Кучеренко состоится в 11:00 24 мая в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.