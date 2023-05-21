В РУДН выразили соболезнования в связи со смертью замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Смерть заместителя главы Минобрнауки России Петра Кучеренко стала для Российского университета дружбы народов (РУДН) невосполнимой утратой. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

"Он всегда называл РУДН местом силы, чем бы он ни занимался в жизни, где бы ни работал – он всегда был с РУДН. Петр Александрович окончил университет в 2001 году, а спустя 10 лет защитил докторскую на тему "Представительная и исполнительная власть: проблема соотношения в современном государстве (сравнительно-правовое исследование)", – поделились в пресс-службе.

Там пояснили, что несмотря на свою занятость, Кучеренко продолжал поддерживать инициативы студентов, заниматься наукой и преподавательской деятельностью: проводил мастер-классы и читал открытые лекции.

Коллеги по вузу, добавили в пресс-службе, всегда отмечали его внимательность и чуткость к людям.

"Он всегда помогал, чем мог, и личным примером показывал важность доброты нравственности и заботы о других. Для университета это невосполнимая утрата", – говорится в сообщении.

Кучеренко скончался 21 мая в возрасте 46 лет. Он почувствовал себя плохо в самолете, возвращаясь из рабочей поездки с Кубы. Медикам не удалось спасти замминистра.

