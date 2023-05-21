Умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк

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Российский каскадер, актер и постановщик трюков Олег Василюк умер в возрасте 78 лет. Об этом рассказал каскадер-постановщик Олег Корытин.

"С ним я был знаком с 1974 года, много картин вместе сделали. Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас", – передает ТАСС его слова.

Корытин отметил, что Василюк всегда вдумчиво подходил к работе, у него даже был свой подход. Он подчеркнул, что Василюк был замечательным человеком.

Каскадер-постановщик рассказал, что он с Василюком долго работал над исполнительством трюков. Позже у мужчин началась самостоятельная карьера.

Актер запомнился своими работами в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности". За свою карьеру он принял участие в десятках проектов. Как исполнитель и постановщик трюков Василюк внес свой вклад в картины "Звезда пленительного счастья", "Легенда о Тиле", "Труффальдино из Бергамо", "Д'Артаньян и три мушкетера".