Умер сыгравший Фантомаса актер Хельмут Бергер

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Австрийский актер Хельмут Бергер умер в Зальцбурге на 79-м году жизни. Об этом сообщает ORF со ссылкой на публикацию агента актера Гельмута Вернера.

По словам Вернера, смерть актера стала неожиданностью. 29 мая он должен был отметить свое 79-летие.

На счету Бергера роли в кинолентах "Колдуньи", "Гибель богов", "Фантомас", "Портрет Дориана Грея" и других.

В 2000-х актер практически ушел с телеэкранов из-за необходимости заботиться о матери. Позже он еще появлялся в реалити-шоу, байопике и на сцене в Берлине. В 2019 году Бергер сообщил об окончательном завершении карьеры.

