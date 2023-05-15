Путин назвал Сагалаева легендой и корифеем отечественной тележурналистики

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Владимир Путин направил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни президента Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуарда Сагалаева. Соответствующий документ размещен на сайте администрации президента РФ.

"Эдуард Сагалаев был легендой и подлинным корифеем отечественной тележурналистики, творческим, талантливым, открытым к общению человеком. Он всегда искренне радел за дело, трудился увлеченно, с полной отдачей, служил примером высочайшего профессионализма, верности своему призванию", – написал Путин.

Эдуард Сагалаев скончался 13 мая в возрасте 76 лет. На протяжении всей своей жизни он занимался журналистикой.

Сагалаев являлся одним из основателей ТВ-6, был членом Академии российского телевидения. В 2018 году представитель СМИ получил звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Кроме того, в 1978 году Салагаев стал лауреатом Государственной премии СССР.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, талант президента НАТ помог сохранить баланс и новаторство в телеиндустрии. Сагалаев был эрудированным и тактичным человеком, выразил Лавров сочувствие близким журналиста.

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