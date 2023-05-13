Благодаря таланту Сагалаева в телеиндустрии РФ сохранился баланс традиций – Лавров

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Талант президента Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуарда Сагалаева помог сохранить баланс и новаторство в телеиндустрии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Эдуарда Михайловича. Ушел из жизни человек, чье имя неразрывно связано с историей тележурналистики в нашей стране. Весь свой творческий путь Эдуард Михайлович посвятил любимому делу, в которое искренне верил", – цитирует главу МИД РФ телеграм-канал ведомства.

По словам Лаврова, Сагалаев был эрудированным и тактичным человеком. Также министр выразил сочувствие и поддержку в связи с кончиной деятеля телевидения.

Кроме того, в пресс-службе НАТ уточнили, что прощание с Сагалаевым состоится в 11:00 16 мая в Траурном зале Троекуровского кладбища.

О смерти деятеля советского и российского телевидения стало известно 13 мая. Он родился 3 октября 1946 года. На протяжении всей жизни Сагалаев занимался журналисткой работой.

В 1978 году Салагаев стал лауреатом Государственной премии СССР. В 2018 году представитель СМИ получил звание "Заслуженный журналист Российской Федерации".

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