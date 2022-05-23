Кардиолог объяснил опасность разного давления на правой и левой руках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кардиолог, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал об опасности разного артериального давления на левой и правой руках. Об этом сообщает портал 5-tv.ru.

Эксперт предупредил, что разница показателей на уровне 10–15 миллиметров ртутного столба является вариантом нормы, но ее превышение уже опасно.

"Если же мы видим, что все-таки уровень артериального давления разный, причем разный значительно – например, на 20, 25, 30 миллиметров ртутного столба, и особенно если мы видим динамику какую-то, <…> то это может быть уже определенной патологией, потому действительно нужно обращаться к врачу", – заявил Жито.

Одна из возможных причин такого явления – повышенный приток крови из-за более частого применения той или иной руки. Кроме того, существует вероятность спазма и сдавливания артерии вследствие повреждения мышечных волокон.

Опасность представляют доброкачественные и злокачественные опухоли. На уровень давления влияют и атеросклероз, а также отложение холестериновых бляшек. Наконец, возможно влияние врожденных аномалий, таких как изменения уровня отхождения или градус отхождения артерии от сонных артерий и аорты.

Ранее главный внештатный специалист – кардиолог Депздрава Елена Васильева рассказала, какое давление должно насторожить. По ее словам, обратиться к врачу стоит, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130 на 80. В качестве первой меры следует отказаться от соленой пищи.