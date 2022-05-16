Кардиолог назвала факторы развития гипертонии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Развитие гипертонии чаще всего обусловлено возрастом, а также стрессами и злоупотреблением солью. Об основных факторах высокого артериального давления в беседе с "Российской газетой" рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

Первое, на что обратила внимание специалист, – возраст. Она отметила, что у женщин повышенное давление обычно диагностируют после 65 лет, однако у мужчины гипертония может развиться и до этого возраста.

В числе других факторов риска – наследственность, лишний вес и малоподвижный образ жизни. Также к повышенному артериальному давлению может привести курение, злоупотребление спиртным и продуктами с высоким содержанием соли. В последнем случае поможет употребление пищи с высоким содержанием калия, поскольку он способен сбалансировать натрий.

Чтобы избежать гипертонии, не помешает озаботиться снижением количества стресса, а также лечением хронических заболеваний. При появлении тревожных симптомов следует обратиться к врачу, заключила Бокерия.

Ранее диетолог предупредила об опасности традиционного "французского завтрака", состоящего из круассана и кофе, для гипертоников и людей, у которых есть проблемы с почками. По ее словам, с врачебной точки зрения идеальный завтрак заключается в сочетании медленных углеводов и белка.

