Диетолог рассказала о вреде французского завтрака для гипертоников

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От традиционного "французского завтрака", состоящего из круассана и кофе, стоит отказаться гипертоникам и тем, у кого есть проблемы с почками. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

По словам эксперта, с врачебной точки зрения идеальный завтрак заключается в сочетании медленных углеводов и белка.

"Это может быть каша на молоке или с молоком, а также каша с кефиром", – сказала диетолог.

Ранее врач-диетолог ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, кандидат медицинских наук Наталья Денисова рассказала о пользе картошки для людей, страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам специалиста, картофель имеет высокое содержание калия и целого ряда витаминов и минеральных веществ, которые необходимы гипертоникам. Так, в составе овоща есть витамины С, РР, группы В, а также кальций, железо и фосфор.

