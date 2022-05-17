Кардиолог рассказала, какое давление должно насторожить

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Главный внештатный специалист – кардиолог Депздрава Елена Васильева рассказала, какое давление должно насторожить. По ее словам, обратиться к врачу нужно, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130 на 80.
"Рекомендация, которую могу сразу дать всем, – ограничить употребление соленой пищи, не досаливать еду. Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, такими прежде всего, как острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения", – рассказала Васильева РИА Новости.
Кардиолог подчеркнула, что артериальная гипертония не всегда сопровождается симптомами. Иногда может быть головная боль при повышении артериального давления, потом организм привыкает и перестает реагировать, однако опасность осложнений остается.
"Если после перенесенного заболевания появились тревожащие симптомы, то обязательно нужно пройти обследование. Так, например, нередко возникают серьезные повышения артериального давления, даже если ранее лечение было хорошо подобрано", – пояснила врач.
Васильева посоветовала горожанам пройти расширенный чекап в павильонах "Здоровая Москва", а при выявлении отклонений получить направление к специалисту.
Ранее врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что развитие гипертонии чаще всего обусловлено возрастом, а также стрессами и злоупотреблением солью. Первое, на что обратила внимание специалист, – возраст. Она отметила, что у женщин повышенное давление обычно диагностируют после 65 лет, однако у мужчины гипертония может развиться и до этого возраста.
В числе других факторов риска – наследственность, лишний вес и малоподвижный образ жизни.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: