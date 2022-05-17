Кардиолог рассказала, какое давление должно насторожить

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Главный внештатный специалист – кардиолог Депздрава Елена Васильева рассказала, какое давление должно насторожить. По ее словам, обратиться к врачу нужно, если при измерении артериального давления в покое появляются цифры выше 130 на 80.

"Рекомендация, которую могу сразу дать всем, – ограничить употребление соленой пищи, не досаливать еду. Артериальная гипертензия опасна своими осложнениями, такими прежде всего, как острый инфаркт миокарда или нарушение мозгового кровообращения", – рассказала Васильева РИА Новости.

Кардиолог подчеркнула, что артериальная гипертония не всегда сопровождается симптомами. Иногда может быть головная боль при повышении артериального давления, потом организм привыкает и перестает реагировать, однако опасность осложнений остается.

"Если после перенесенного заболевания появились тревожащие симптомы, то обязательно нужно пройти обследование. Так, например, нередко возникают серьезные повышения артериального давления, даже если ранее лечение было хорошо подобрано", – пояснила врач.

Васильева посоветовала горожанам пройти расширенный чекап в павильонах "Здоровая Москва", а при выявлении отклонений получить направление к специалисту.

Ранее врач-кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что развитие гипертонии чаще всего обусловлено возрастом, а также стрессами и злоупотреблением солью. Первое, на что обратила внимание специалист, – возраст. Она отметила, что у женщин повышенное давление обычно диагностируют после 65 лет, однако у мужчины гипертония может развиться и до этого возраста.

В числе других факторов риска – наследственность, лишний вес и малоподвижный образ жизни.

