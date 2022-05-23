В Москве выявили 229 случаев коронавируса за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в Москве выявили 229 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
Госпитализировали за последние 24 часа 122 человека. На ИВЛ находятся 85 человек. В то же время в городе выздоровели еще 255 пациентов с коронавирусом. Всего от инфекции вылечились свыше 2,5 миллиона человек. В городе от COVID-19 скончались еще 14 пациентов.
Ранее сообщалось, что за последние 24 часа в стране выявили 4 158 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 297 608. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.
Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. По данным портала Стопкоронавирус.рф, первым компонентом вакцины от COVID-19 инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз. На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 39,2%.
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