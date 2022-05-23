В России за сутки госпитализировали 775 человек с COVID-19

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За сутки в России госпитализировали 775 человек с коронавирусом. Это на 26,4% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Число госпитализаций выросло в 20 регионах страны, снизилось – в 50. Не изменилась ситуация в 15 регионах.

За последние 24 часа в стране выявили 4 158 случаев коронавируса. Всего число заболевших с начала пандемии достигло 18 297 608. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,02%.

Перебороли болезнь за сутки 5 117 человек, всего вылечились 17 694 020 пациентов. Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 76, до 378 426.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 36,8%. По данным портала Стопкоронавирус.рф, первым компонентом вакцины от COVID-19 инфекции привились 91 334 540 раз. Полный цикл вакцинации в РФ был проведен 87 304 035 раз. На прошлой неделе уровень коллективного иммунитета в России составлял 39,2%.