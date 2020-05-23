Почти 85% новых заболевших младше 65 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждено 3 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Общее число случаев в городе – 161 397. 40,9% среди новых пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,6% – от 46 до 65 лет, 10,4% – от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет. 11,6% из выявленных случаев приходится на детей. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

В Москве запустили исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников исследования проводится методом случайной выборки. Горожане будут приглашаться на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник.

Глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун заявил, что результаты тестирования на иммунитет позволят начать смягчение ограничений в городе. По его словам, исследование прошли более 50 тысяч человек, иммунитет выявлен у 12,5%.

Руководитель Депздрава уточнил, что охватить планируется от 3 до 6 миллионов москвичей. Исследование добровольное и бесплатное, добавил он.

В России всего зарегистрировано 335 882 случая COVID-19. Это на 2,9% больше, чем днем ранее. Скончались 3 388 человек, выписано 107 936 пациентов.