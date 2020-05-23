Свыше 283 пациентов лечатся от коронавируса в больнице № 2 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 283 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией лечатся больнице № 2 в Москве. Об этом рассказала главврач учреждения Светлана Краснова на своей официальной странице в Facebook.
Всего в больнице находятся 535 человек (в том числе 16 в реанимационном отделении), из них с подозрением на COVID-19 – 329 человек.
"283 случаев подтверждено лабораторно, из них: 26/20 детей, 32/32 беременных, рожениц и родильниц, 11/9 человек в хирургическом отделении, 10/10 пациентов в реанимации (на ИВЛ 3)", – написала Краснова.
Она подчеркнула, что за сутки в больницу поступили еще 43 человека, у 35 из них подтвержден коронавирус. Кроме того, из медучреждения выписали 85 человек, в том числе 44 с COVID-19.
В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.
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