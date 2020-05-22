COVID-корпус ГКБ № 50 начнет прием плановых пациентов по профилю урология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Корпус городской клинической больницы (ГКБ) имени Спасокукоцкого, ранее подготовленный для пациентов с коронавирусной инфекцией, начнет прием плановых пациентов по урологическому профилю. Об этом сообщил главный специалист-уролог столичного Депздрава и министерства здравоохранения РФ Дмитрий Пушкарь.
"Сегодня мэр Москвы одобрил очень важное решение – использовать один из корпусов ГКБ имени Спасококуцкого, который ранее был подготовлен для лечения COVID-19, для пациентов урологического профиля", – сообщил Пушкарь.
Он подчеркнул, что специалисты готовы принимать пациентов урологического профиля, которые из-за эпидемии перенесли хирургические вмешательства.
"Нередко такие операции не терпят отлагательств, хотя многие из них и считаются плановыми. Не секрет, что между урологией и онкологией давно стоит знак равенства", – подчеркнул уролог.
Он подчеркнул, что в больнице имени Спасокукоцкого работают высококлассные специалисты. По его словам, большинство урологических операций проводятся на роботе Da Vinci, благодаря которому хирург может проводить операции без непосредственного контакта с больным. Такая технология позволяет пациенту быстрее восстановиться, подчеркнул Пушкарь.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что система здравоохранения столицы в последние полтора месяца сосредоточилась на борьбе с коронавирусом, однако пришло время наращивать объемы оказания плановой медицинской помощи горожанам.
Именно поэтому комплексное диагностическое исследование пациентов и обеспечение клиник корпусами обсервации войдут в стандарт оказания плановой медицинской помощи на период пандемии, заявил мэр. Он подчеркнул, что текущая ситуация в столице позволяет увеличить объемы плановой медпомощи.
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