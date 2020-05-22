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Общество

22 мая, 22:04

В Москве будет рост смертности в мае по сравнению с прошлым годом – Ракова

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице показатель смертности в мае 2020 года вырастет по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"Надо понимать, что в условиях пандемии мы не можем избежать роста смертности. И, конечно же, смертность у нас выше и в апреле, и, как это ни печально, она будет еще в мае. Потому что, как правило, пик смертности на две-три недели опаздывает от пика госпитализации", – заявила Ракова.

Она подчеркнула, что большая часть смертей придется из-за коронавирусной инфекции, уточнив, что COVID-19 выступает еще катализатором многих хронических заболеваний, которые также приводят к смертности.

"То есть он не является напрямую причиной смертности, но делает свое злое дело", – пояснила Ракова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на май придется самая сложная фаза борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. Он пояснил, что количество смертей от коронавируса увеличится за счет апрельского пика заболеваемости.

В целом, по словам Владимира Путина, темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6 до 3,5%. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона. По его словам, система здравоохранения продолжает борьбу с вирусом с надежным запасом прочности.

В РФ выявлено 326 448 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Это на 2,8 процента больше, чем днем ранее. За сутки в стране зарегистрировано 8 894 новых случая, в 3 751 клинических проявлений не было.

Частная лаборатория опубликовала статистику анализов на антитела к коронавирусу

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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