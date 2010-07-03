Социологи выяснили, как россияне относятся к сексу до брака

Как россияне относятся к сексу до брака

Российские мужчины рассказали, как относятся к сексу до брака. Согласно опросу социологов, более трети считают, что вступать в интимные отношения до штампа в паспорте девушки не должны. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на исследование агентства "Михайлов и Партнеры. Аналитика".

Если брать регионы, самыми лояльными в этом отношении оказались мужчины в Уральском федеральном округе – там 77 процентов опрошенных высказались "за". Самые строгие нравы, что ожидаемо, в Северо-Кавказском федеральном округе – там 64 процента респондентов оказались против.

70 процентов девушек считают, что секс без оформления отношений вполне нормален. Опрос проводили по телефону. Выборка составила почти две тысячи человек.

Ранее ВЦИОМ узнал, сколько россиян ругаются матом. Как оказалось, каждый пятый житель страны ежедневно употребляет ненормативную лексику. Употребление ненормативной лексики заняло лишь третье место среди языковых нарушений. Самым распространенным отклонением стало использование местных диалектов. Второе место занял профессиональный сленг.

