На три буквы: ВЦИОМ узнал, сколько россиян ругаются матом

Каждый пятый россиянин ежедневно употребляет ненормативную лексику. Такие данные привел генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе "Российская государственность и русский язык: история и современность".
Он назвал мат "великим культурным сокровищем", в использовании которого признались 20% респондентов. Федоров охарактеризовал признавшихся граждан как "самых честных людей".
По словам гендиректора ВЦИОМ, опрос касался различных аспектов использования русского языка россиянами. В нем принимали участие совершеннолетние граждане. Федоров добавил, что аналогичный опрос будет проведен весной 2019 года.
При этом он указал, что употребление ненормативной лексики заняло лишь третье место среди языковых нарушений. Самым распространенным отклонением стало использование местных диалектов. Второе место занял профессиональный сленг, передает РИА Новости.
В мае 2018 года одно из столичных московских агентств составило рейтинг "самых матерящихся городов" России. Согласно исследованию, чаще остальных россиян ругаются матом жители Перми, Воронежа и Иваново. Также в ТОП-10 вошли Тамбов, Оренбург, Кемерово, Брянск, Липецк, Челябинск и Ростов-на-Дону.
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