Гроза минует Москву вечером 23 апреля

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Вечером в среду, 23 апреля, гроза не затронет Москву, в городе ожидается лишь кратковременный дождь, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В настоящее время к западу – северо-западу от мегаполиса на расстоянии 50–100 километров наблюдаются сильные "засветки" от кучево-дождевых и грозовых облаков, рассказал синоптик, добавив, что их верхняя граница достигает 10–11 километров.

"В зоне грозовой облачности местами идут ливни интенсивностью до 20 миллиметров и более, отчетливо прослеживаются грозы и даже одно градовое облако в районе Солнечногорска", – написал он в своем телеграм-канале.

Однако зона опасных погодных явлений смещается на северо-восток со скоростью 35–40 километров в час, держа курс на северные районы Подмосковья, пояснил метеоролог. Таким образом, она по касательной обойдет саму столицу.

В связи с грозой, сильным ливнем и ветром в Московском регионе действует желтый уровень погодной опасности. Он продлится до 09:00 24 апреля в столице, в области – с 18:00 23 апреля до 12:00 24-го.

Аномальные ливни и похолодание продолжатся в мегаполисе и 26 апреля. Также, возможно, пройдет мокрый снег. По данным синоптиков, в течение дня температурные показатели не превысят плюс 5 – плюс 10 градусов, вечером похолодает до 0 – плюс 5 градусов.