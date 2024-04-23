Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в Московском регионе к утру 24 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заморозки до минус 1 градуса придут в Московский регион к утру среды, 24 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По нашим расчетам, минимальная температура воздуха к утру среды в пределах центральной части мегаполиса составит 1–3 градуса, а местами на окраинах, в ТиНАО и в Подмосковье, температура опустится до минус 1 градуса", – указал он.

По словам синоптика, также заморозки прогнозируются в Чеховском, Можайском, Волоколамском, Одинцовском, Наро-Фоминском и Дубнинском городских округах.

Высока вероятность такой погоды ближайшей ночью и в Тверской, Калужской, Тульской и Рязанской областях, уточнил метеоролог. Как он добавил, в столице самые поздние заморозки фиксировались 15 мая 2004 года, а в прошлом году они завершились 9 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что новый южный циклон пройдет западнее Москвы и затронет только новые регионы РФ, а в центре европейской части страны похолодает на 5 градусов, но в целом температура будет на 3–4 градуса выше нормы. По его словам, южный циклон пройдет фактически по западной границе РФ, поэтому его влияние будет сглаженным.

