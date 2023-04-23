Москвичам рассказали о погоде 23 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В воскресенье, 23 апреля, в Москве и области ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах 18–20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

На следуюшей неделе солнечную погоду сменят дожди, сообщили на портале "Метеовести". Дожди начнутся со среды 26 апреля и продолжатся до последних выходных месяца.

В Москве началось преждевременное цветение деревьев, в связи с этим сезонная аллергия началась раньше срока. Это произошло из-за сухой и теплой погоды.