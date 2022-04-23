В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за сутки госпитализировали 165 пациентов с COVID-19. На ИВЛ находятся 95 человек. Об этом сообщает столичный Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в городе выявлено 602 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий инфекционного заболевания за минувшие 24 часа скончались 15 пациентов. При этом выздоровели после прохождения лечения 695 человек.

С начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 больше 2,5 миллиона москвичей.

Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 43,7%, снизившись на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей. Вакцинацию первым компонентом выполнили уже 90 320 287 раз. Полностью провакцинировались граждане 86 465 330 раз.