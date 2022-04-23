В России за сутки госпитализированы 2 682 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
В России за последние сутки госпитализировали 2 660 человек с коронавирусом. Это на 0,8% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Число госпитализаций снизилось в 44 субъектах страны, увеличилось – в 35. Без изменения эпидемиологическая ситуация остается в 6 регионах.
От последствий COVID-19 за минувшие 24 часа скончался 171 человек. Победили инфекцию 13 030. Это на 3,3% меньше показателя предыдущего дня.
Количество новых случаев коронавирусной инфекции составило 8 829. Большинство из них пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Там заразились 602 и 603 человека соответственно. В Московской области выявили 407 случаев коронавируса, в Свердловской области – 303.
Ранее основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований "ДНКОМ" Андрей Исаев спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом в РФ во второй половине мая. К этому могут привести активные перемещения граждан на майских выходных. Кроме того, добавил эксперт, в Китае, Гонконге, Корее, Австралии и Новой Зеландии зафиксированы новые вариации "Омикрон"-штамма – BA.4 и BA.5, поведение которых сейчас трудно предугадать.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 43,7%
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