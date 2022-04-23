Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В субботу, 23 апреля, в столичном регионе ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит +12...+14 градусов, по области – +9...+14 градусов. Ветер юго-восточный 3–8 м/с", – говорится в сообщении.

В середине дня атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50%.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие выходные в Москве ожидается повышенное давление. По ее словам, ночью в воскресенье температура воздуха будет составлять +5...7 градусов, а днем она поднимется до +14...16. Позднякова отметила, что такая температура превышает климатическую норму и является комфортной для начала дачного сезона.

