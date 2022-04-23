Новый приказ Минздрава по диспансеризации улучшит мониторинг состояния больных – терапевт

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Новый приказ по диспансерному наблюдению за взрослыми пациентами, ранее утвержденный Минздравом, поможет врачам в назначении необходимых исследований. Об этом заявила РИА Новости главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, в документе впервые уточняются категории заболеваний, которые требуют наблюдения врачами-специалистами, в частности, кардиологом, неврологом и онкологом. Помимо этого, приказ содержит описание порядка наблюдения пациентов с предраковыми заболеваниями, с сердечной недостаточностью, перенесших аортокоронарное шунтирование и стентирование.

Как отметила специалист, обновленный приказ уточняет категории граждан, подлежащих диспансерному наблюдению у терапевта, а также содержит расширенный перечень контролируемых показателей здоровья.

Ранее Минздрав России утвердил новый порядок проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами. Отмечается, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

В документе уточняется, что руководитель медицинской организации, осуществляющий организацию диспансерного наблюдения, должен обеспечить охват им не менее 70% лиц с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском, а лиц старше трудоспособного возраста – не менее 90%.

